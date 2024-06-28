Протягом доби відбулося 140 бойових зіткнень. Найбільшу кількість зафіксували на Покровському й Курахівському напрямках.
Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ поблизу Часового Яру.
Російські загарбники намагаються вибити підрозділи Сил оборони з плацдармів на Лівобережжі Дніпра.
Карта бойових дій станом на 28 червня / Колаж 24 Каналу
Українські захисники продовжують давати відсіч ворогу. Сили оборони відбивають атаки російських загарбників, знищуючи особовий склад та десятки одиниць техніки та зброї.
Так, протягом минулої доби відбулося 140 бойових зіткнень. Також ворог обстрілював територію України, використовуючи ракети різних типів, авіабомби, артилерію. Окрім того, близько 1300 разів ворог атакував дронами-камікадзе різних типів.