Так, протягом минулої доби відбулося 140 бойових зіткнень. Також ворог обстрілював територію України, використовуючи ракети різних типів, авіабомби, артилерію. Окрім того, близько 1300 разів ворог атакував дронами-камікадзе різних типів.

До теми Триває бій за Вовчанськ, загострена ситуація на Покровському напрямку: карта фронту 27 червня

Яка ситуація на фронті

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