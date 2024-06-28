Так, течение минувших суток произошло 140 боевых столкновений. Также враг обстреливал территорию Украины, используя ракеты различных типов, авиабомбы, артиллерию. Кроме того, около 1300 раз враг атаковал дронами-камикадзе различных типов.
К теме
Продолжается бой за Волчанск, обостренная ситуация на Покровском направлении: карта фронта 27 июня Какая ситуация на фронте На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают наступательные действия. В общем, произошло 4 боевых столкновения в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы. Бои на Харьковщине: смотрите на карте На Купянском направлении Силы обороны отбили 12 атак врага в районах Синьковки, Степной Новоселовки и Песчаного Харьковской области, а также Андреевки и Стельмаховки Луганской области. Оккупанты атакуют на Купянском направлении: смотрите на карте На Лиманском направлении украинские воины отбили 11 атак противника вблизи населенных пунктов Копанки Харьковской области, Невское и Макеевка Луганской области, а также в районе Терны и Торское Донецкой области. На Северском направлении Силы обороны отбили 9 атак российских оккупантов. В частности, боевые действия продолжались вблизи Спорного, Раздоловки и Выемки Донецкой области. На Краматорском направлении украинские защитники остановили 7 попыток противника прорвать оборону ВСУ в районе Часового Яра Донецкой области. Оккупанты давят на Часов Яр: смотрите на карте На Торецком направлении враг совершил 27 безуспешных атак в районах населенных пунктов Железное, Северное, Нью-Йорк, Торецк и Дружба. На Покровском направлении ВСУ отбили 32 атаки. Враг пытается давить вблизи Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеновки, Прогресс, Новоселовка Первая, Карловка, Уманское Донецкой области. Россияне наступают на Покровском направлении: смотрите на карте На Кураховском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка, где российские оккупанты 21 раз пытались прорвать оборону украинских защитников. На Времовском направлении российские захватчики совершили 4 безуспешных штурма позиции ВСУ в районе Константиновки. На Ореховском направлении произошло 2 боевых столкновения в районе Малой Токмачки Запорожской области. Оккупанты атакуют на Ореховском направлении: смотрите на карте На Приднепровском направлении российские оккупанты пытаются вытеснить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки оккупанты совершили 11 безуспешных атак на этом направлении.