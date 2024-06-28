Так, течение минувших суток произошло 140 боевых столкновений. Также враг обстреливал территорию Украины, используя ракеты различных типов, авиабомбы, артиллерию. Кроме того, около 1300 раз враг атаковал дронами-камикадзе различных типов.

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