За прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений. Известно, что уже за сегодня произошло 48 таких столкновений.

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