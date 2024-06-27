Такое мнение 24 Каналу высказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что помощь ВСУ в виде донатов является важной для отражения россиян с нашей земли. Для проведения наступательных операций требуется большое количество дронов и боеприпасов.

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Что означает "стабилизированная" ситуация на фронте

По словам командира, "ситуация стабилизирована" – это когда Силы обороны в титанической работе постоянно давят и бьют врага. При таких действиях расход боеприпасов, средств БПЛА возрастают в разы. После достижения успеха, когда противника выбили с той или иной позиции, враг проводит обратные ударно-штурмовые действия для того, чтобы восстановить свое положение.

Надо не дать возможности ему (врагу – 24 Канал) это сделать, затем провести подготовительную работу для дальнейшего продвижения. То есть снова отражение противника со следующей позиции перед тем, как пойдут штурмовые подразделения,

– объяснил Федоренко.

Во время таких высокоинтенсивных действий, когда ВСУ получают инициативу, нужно приложить чрезмерные усилия и использовать большое количество боеприпасов, дронов. Только так украинские военные получат необходимый минимум для воздействия по врагу.

Основное – это сохранение нашего кадрового ресурса: штурмовиков, пехотинцев, которые находятся на передней линии и заходят на позиции, которые ранее занимал враг, встречными боями,

– подчеркнул командир.

В информационном пространстве появляются сообщения о том, что "ситуация стабилизирована", однако без раскрытия деталей. Как следствие, интерес к Харьковскому направлению у общества угасает.

Это влияет на помощь Вооруженным Силам Украины, в частности донаты, которые превращаются в высокоточное оружие, FPV-дроны, а также разведывательные дроны, которые дают возможности видеть противника в дневное, ночное время, – заметил Федоренко.

Инициатива в руках украинских военных

По словам командира, противник, несмотря на то, что несет многочисленные потери живой силы, техники и средств пока имеет возможность пополнять свои ряды, заводить новые силы. Россияне сопротивляются, как только могут, упираются за каждую позицию.

Несмотря на это, Силы обороны, в частности 92 штурмовая бригада, осуществили ряд мероприятий за прошедшие две недели, которые дали возможность нам отбить у противника ряд позиций и надежно там закрепиться,

– подчеркнул Федоренко.

Именно поэтому можно говорить, что инициатива на поле боя переходит в руки ВСУ.