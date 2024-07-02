Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин. Він додав, що під час атак окупанти активно використовують лобові атаки.

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Росія намагається наступати на Часів Яр

За словами Волошина, російські військові намагаються тиснути з боку Горлівки на Шуми, Нью-Йорк. Так, протягом останнього тижня ворожі штурми не припиняються й окупанти постійно намагаються наступати.

Йдуть і механізовані штурми в лоб Часового Яру, також і невеличкими групами до п'яти бійців намагаються прориватися у мікрорайони Новий, Канал. Вже кілька днів противник пішов з іншого напрямку, з Торецького – на Часів Яр,

– повідомив Волошин.

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За словами речника ОСУВ "Хортиця", окупанти загалом посили наступальні дії на Торецькому напрямку. Волошин наголосив, що мета російських загарбників така ж, як і під час наступу на Бахмут, Авдіївку та інших напрямках – спроба оточити українські підрозділи, блокувати їхню логістику і таким чином витіснити їх, вирівнюючи лінію фронту.