Воїни 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила спільно з іншими підрозділами продовжують стримувати наступ суттєво переважаючих сил противника в надзвичайно складних умовах.

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Ситуація в Часовому Яру критично важка

Російські війська атакують безупинно "в лоб" та намагаються обійти Часів Яр з флангів.

Ресурс загарбників нескінченний — на зміну знищеним окупантам приходять нові й нові. Нам потрібно більше вогневих засобів, більше дронів, більше вашої підтримки,

– поділилися бійці.

За словами військових, найбільш запеклі бої продовжуються в районі каналу Сіверський Донець – Донбас. Ворог нещадно знищує місто всіма можливими засобами, застосовує величезну кількість FPV-дронів, скидів по захисникам міста.

Ми стоїмо, але в наших лавах також є втрати. Вічна слава загиблим солдатам, сержантам та офіцерам. Помстимося. Битва за Часів Яр триває, бійці ціною титанічних зусиль боронять місто. Підтримуйте воїнів,

– йдеться у повідомленні.

Раніше також стало відомо, що за останній тиждень росіяни почали новий наступ на Донеччині. Окупанти активізувалися на Торецькому напрямку. Однак аналітики зазначають, що наразі окупанти залучили до цієї операції лише обмежені сили.