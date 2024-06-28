Починаючи з 18 червня, Торецький напрямок залишається одним із найгарячіших. На думку експертів, навряд чи Росія здатна досягти швидких успіхів на цій ділянці фронту.

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Навіщо росіянам наступ на Торецьк

Аналітики зазначають, що наразі окупанти залучили до цієї операції лише обмежені сили. Це свідчить про те, що противник продовжує віддавати перевагу поступовому просуванню шляхом послідовних різких атак, а не значним успіхам шляхом швидкого маневру.

З початку 2024 року росіяни проводили переважно фронтальні наступи великої піхоти на невеликі населені пункти на південь і схід від Торецька та ще не здійснювали жодних значних механізованих штурмів у цьому районі.

Тривалий час основною метою окупантів залишався наступ на Покровському напрямку та просування на Часів Яр. Тому привертає увагу той факт, що раптом ворог змінив акцент і почав атакувати у районі Торецька.

В ISW пояснили, що насправді Росія не змінила своїх намірів. Для неї досі пріоритетними залишаються досягнення на Покровському напрямку та захоплення Часового Яру. Однак, якщо вона наступатиме лише на цих ділянках фронту і продовжить "бездіяльність" на Торецькому напрямку, – згодом там поглибшає український виступ, який дозволить захисникам вести вогонь по безпосередніх тилах росіян на Часівярському та Авдіївському напрямках.

Також наступальні дії росіян на Торецькому напрямку свідчать про те, що російське військове командування не вважає доцільною широкомасштабну операцію з наступу на Костянтинівку з кількох операційних напрямків.

Нагадаємо, що Костянтинівка є південним краєм поясу з чотирьох великих українських міст, який формує кістяк оборони України в Донецькій області. Окупанти давно прагнули захопити міста в цьому українському поясі фортець.

Після взяття Авдіївки ворог хотів просуватися на північ вздовж траси H-20 (місто Донецьк – Костянтинівка) у напрямку Костянтинівки з півдня для підтримки майбутнього наступу. Однак йому не вдалося захопити Часів Яр, і швидкість просування росіян на північний захід від Авдіївки значно сповільнилася.

Російська операція з просування на північ вздовж шосе Н-20 і на захід від Часового Яру могла б призвести до оперетивного оточення українського угруповання в районі Торецька.

Продовження російського наступу на захід і південний захід від Авдіївки та подальше зосередження росіян на просуванні на північний захід від Авдіївки в напрямку автомагістралі T0504 (Костянтинівка – Покровськ), а не далі на північ від Авдіївського виступу, свідчить про те, що окупанти наразі прагнуть просуватися на захід у напрямку до Покровська, а не переслідувати операції, які могли б підтримати більш широку операцію захоплення Костянтинівки з півдня та сходу,

– йдеться у звіті ISW.

Наразі ресурси Росії на Торецькому напрямку обмежені. Перекидання підкріплення у цей район буде показником того, що операції тут для окупантів – тактично значущі, а не просто диверсійні.

Повільний наступ на Торецькому напрямку відповідає теорії перемоги Путіна, згідно з якою окупаційні війська можуть "безкінечно довго" проводити в Україні успішні контратаки, виснажуючи Сили оборони.

На думку експертів, Захід має посилити постачання зброї Києву, аби вона могла звільняти окуповані території, і цим самим підірвала сподівання Путіна, що він може поступово підкорити Україну.