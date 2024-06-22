Що там відбувається і мотиви росіян проаналізував у щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Знищення гелікоптера Ка-29

Російські пабліки написали, що в Криму минулої доби "був втрачений" гелікоптер Ка-29. Наразі існує дві версії. Відповідно до першої судно збили під час нібито атаки українськими надводними дронами Magura, оснащеними двома пусковими установками Р-73.

Цікаво, що за іншою інформацією цей гелікоптер могла збити сама російська протиповітряна оборона із зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир" нібито через несправність системи "свій – чужий".

Це судно належало до морської авіації ворога, призначене для виконання бойових операцій над морем, також могло десантувати невелику кількість особового складу. Повідомляється, що на борту загинуло четверо окупантів.

Насправді росіянам набагато простіше прикритися своїм дружнім вогнем, ніж визнавати, що надводні дрони можуть знищувати і російську авіацію,

– зауважив Світан.

Підкреслимо, що український Генштаб не підтверджував і не спростував жодної інформації щодо збиття Ка-29.

Повітряна атака по Україні

В ніч на 22 червня ворог бив по південно-західному напрямку України. Були зафіксовані злети чотирьох літаків Ту-95.

В повітряний простір зайшло близько десятка крилатих ракет Х-101/Х-555, сім з яких було збито. З підводних човнів ворог запустив чотири крилаті ракети "Калібр", їх було збито. Також було запущено дві крилаті ракети "Іскандер-К", збито одну. Знищено всі 13 із запущених ударних дронів типу "Шахед".

Повітряні цілі летіли в бік енергооб'єктів, підтверджень щодо постраждалих немає.

Бої на Сході

Ворог продовжує шалено тиснути на Східному напрямку. Декілька днів тому росіяни змогли просунутися в напрямку населеного пункту Дружба, 22 червня стало відомо, що просунулися в населений пункт Шуми. Від Шумів до Торецька близько шести кілометрів відстані.

Торецьк розташований на панівній висоті, фактично прикриває місто Костянтинівка.

Для нас Торецьк – приблизно рівень Авдіївки. Зараз росіяни почали рух на місто з боку Горлівки,

– зауважив військовий аналітик.

З 2014 року Торецький гарнізон утримував цей напрямок, ворог навіть не робив серйозних спроб рухатися туди з напрямку Горлівки. Це буквально остання межа з 2022 року, яку не пройшов ворог на Сході.

Однак поки що основні сили ворога зосереджені на Покровському напрямку, в районі Очеретиного проходить близько третина усіх штурмів по фронту, це близько 100 боєзіткнень щоденно.

Також надзвичайно важко зараз біля Вугледара, ворог підійшов до нього впритул. Дещо зменшилася кількість атак на Роботине, натомість зросла кількість штурмів біля Кринків.