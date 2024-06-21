Про це в етері національного маратону повідомив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій. Він пояснив, що протягом минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень, а російський агресор завдав 45 авіаційних ударів та 99 обстрілів із застосуванням реактивних систем залпового вогню, передає 24 Канал.

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