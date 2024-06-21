Про це в етері національного маратону повідомив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій. Він пояснив, що протягом минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень, а російський агресор завдав 45 авіаційних ударів та 99 обстрілів із застосуванням реактивних систем залпового вогню, передає 24 Канал.

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Що відбувається на Сході України

На Харківському напрямку відбулося 3 бойових зіткнення. Бої точилися в районах населених пунктів Глибоке, Липці та Вовчанськ.

Ворог продовжує атакувати біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 18. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Синьківки, Стельмахівки, Степової Новоселівки, Піщаного Харківської області.

ЗСУ стримують ворога біля Синьківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді 9 атакам противника в районах населених пунктів Греківка, Невське та в Серебрянському лісництві Луганської області.

Росіяни намагалися сунутися біля Греківки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 8 атак у районах Роздолівки, Верхньокам'янського Донецької області.

Сили оборони відбили атаки в районі Роздолівки: дивіться на карті

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 15 спроб ворога прорвати нашу оборону в районах Нового, Кліщіївки, Калинівки, Андріївки та Іванівського Донецької області.

Ворог активізувався біля Кліщіївки: дивіться на карті

На Торецькому напрямку противник активізувався та вчинив 10 безуспішних атак в районах населених пунктів Шуми, Нью-Йорк та міста Торецьк.

Росіяни активізувалися біля Нью-Йорка: дивіться на карті

На Покровському напрямку вже традиційно найгарячіше. Тут наші захисники відбивали 53 атаки в районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Воздвиженка, Сокіл, Євгенівка, Карлівка, Калинове, Новоселівка Перша та Уманське Донецької області.

ЗСУ відбили атаки біля Сокола: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників у районі населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Костянтинівка та Парасковіївка, де ворог 21 раз намагався прорвати оборону наших підрозділів.

Українські захисники відбили атаки біля Красногорівки: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

На Времівському напрямку ворог здійснив 3 безуспішні штурми наших позицій в районі населеного пункту Водяне Донецької області.

Ворог намагався атакувати в районі Водяного: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку відбулося 2 зіткнення в районі Малої Токмачки Запорізької області.

Сили оборони відбили наступ біля Малої Токмачки: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби ворог вчинив тут 6 атак позицій Сил оборони.