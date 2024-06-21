Російська армія активізувалася на Торецькому напрямку, намагаючись прорвати лінію оборони та окупувати нові території України.
На різних напрямках, зокрема, Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, відбулися бойові зіткнення, де українські захисники відбили атаки ворога.
На Торецькому напрямку противник здійснив 10 безуспішних атак в районах Шуми, Нью-Йорк та міста Торецьк.
На Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках також відбувалися зіткнення, де українські підрозділи відбивали атаки ворога.
Карта бойових дій станом на 21 червня / Колаж 24 Каналу
Російська армія вже 848 добу намагається прорвати лінію оборони наших захисників та окупувати нові території України. Цієї доби ворог активізувався на Торецькому напрямку.
Про це в етері національного маратону повідомив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій. Він пояснив, що протягом минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень, а російський агресор завдав 45 авіаційних ударів та 99 обстрілів із застосуванням реактивних систем залпового вогню, передає 24 Канал.