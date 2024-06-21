З 24 лютого 2022 року втрати вбитими та пораненими на фронті досягли 531 980 російських солдатів. Проте вони можуть бути більшими, адже порахувати втрати через інтенсивні бої важко.

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Що відомо про втрати ворога

  • танків – 8 001 (+14);
  • бойових броньованих машин – 15 372 (+35);
  • артилерійських систем – 14 106 (+54);
  • РСЗВ – 1 106 (+1);
  • засоби ППО – 861 (+2);
  • літаків – 359 (+0);
  • гелікоптерів – 326 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 260 (+0);
  • крилаті ракети – 2 298 (+0);
  • кораблі /катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19 181 (+47);
  • спеціальна техніка – 2 367 (+10).

Втрати ворога на фронті 21 червня 2024 року
Втрати ворога 21 червня 2024 року

До речі, 20 червня 24 окрема механізована бригада імені короля Данила повідомила, що їх перекидають для посилення оборони в район Часового Яру на Донеччині.

Військові пояснили, що ситуація у місті та довкола нього надзвичайно важка. Зокрема:

  • Росія постійно вдається до масованих лобових штурмів та намагається обійти населений пункт з півночі та півдня;
  • окупанти обстрілюють Часів Яр керованими авіабомбами (КАБами) та всіма можливими видами озброєння.

Воїни розповіли, що вони знищують ворожу піхоту та техніку. Тож плани росіян ламаються і вони змушені платити величезну ціну за кожен метр української землі.