Носить ОМБр ім'я короля Данила Галицького та базується у Яворові на Львівщині. У четвер, 20 червня, бійці підтвердили передислокацію.

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Бійців 24-ї ОМБр відправили під Часів Яр

За словами захисників, ситуація в районі Часового Яру – надзвичайно важка. Їх перекинули на відповідну ділянку для посилення оборони.

Ворог постійно влаштовує масовані лобові штурми, а також намагається обійти населений пункт з півночі та півдня,

– написали в пресслужбі ОМБр.

Водночас відомо, що загарбники невпинно обстрілюють Часів Яр керованими авіабомбами та всіма можливими видами озброєння.

Воїни 24 бригади масово знищують піхоту та техніку ворога, ламаючи його плани та змушують платити величезну ціну за кожен метр землі.

Важливо! 24-та ОМБр підтверджує втрати серед особового складу, наголошуючи на помсті ворогу. Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття близьким та побратимам загиблих воїнів.

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Слід згадати, що не менш важкою є ситуація на Покровському напрямку. Військовий оглядач Костянтин Машовець зазначав, що цю ділянку ворог для себе визначив як одну з "найбільш перспективних". На ній постійно точаться бої між захисниками та окупантами.