В етері 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко оцінив наскільки загрозливими є прориви ворога у Часовому Ярі, який називають логістичним вузлом для Сил оборони у цьому районі. Він додав, що росіяни потужно інтенсифікували штурмові дії майже на всіх напрямках в районі Часового Яру.

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"Якщо раніше по темпах бойових дій росіян можна було сказати, що командування наказало до кінця року закрити питання з Часовим Яром, то зараз ворог значно прискорює ці події. Ймовірно, у росіян нові дедлайни – до кінця літа захопити місто", – мовив Коваленко.

Де ворог має успіх

Російські війська змогли закріпитися у східній вулиці сектору Канал й зараз намагаються пробитися ближче до каналу Сіверський Донець, який розділяє Часів Яр східну, центральну та західну частини.

Окупанти намагаються просуватися по південній частині. Їм це вдається, тому що в Іванівському у ворога було закріплення та просування. Зараз противник має можливість рухатись по трасі 0504 в напрямку з Іванівського на Ступочки, тобто з півдня охоплювати Часів Яр, й виходити на сектор Новий,

– зазначив військово-політичний оглядач.

Крім цього, ворожі війська постійно тиснуть на Калинівку з району Богданівки – це захоплене село на півночі, щоб з північного флангу охопити Часів Яр і зайти в район Жовтневий.

Де просуваються росіяни у районі Часового Яру / Дивіться на карті

Яка ситуація у районі Часового Яру