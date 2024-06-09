Часів Яр продовжує залишатися під контролем українських військових. Про це в етері телемаратону Суспільного розповів речник оперативно-стратегічного управління військ "Хортиця" Назар Волошин, передає 24 Канал.

До теми Ворог підходить до кварталів у Часовому Яру, але перебуває під вогнем ЗСУ, – ОСУВ "Хортиця"

Росіяни показали відео про "захід" у Часів Яр

Російські телеграм-канали розповсюдив відео, де повідомили, що вони буцімто зайшли у мікрорайон "Новий" у місті Часів Яр у Донецькій області. На кадрах окупанти бігають зруйнованими будівлями, які самі ж обстрілювали, і нібито намагаються таким чином довести, що вони зайшли у Часів Яр.

Окупанти показують, що нібито зайшли у Часів Яр: дивіться відео

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин зазначив, що наразі на цей час ситуація така, що російська армія активізувала свої зусилля поблизу міста.

Ворог проводить активний артилерійський вплив, а також авіаційні удари по місту Часів Яр. Зокрема, можу наголосити на тому, що ворог продовжує його знищувати, як місто, так і навколишні населені пункти авіацією та артилерією,

– пояснив речник.

Водночас Волошин, коментуючи відео, які поширили у мережі окупанти, наголосив, що насправді російські війська не переходили канал. Хоча вони намагаються просуватися вже кілька днів на схід від нього, щоб зайти у мікрорайон "Канал".

"Також вони намагаються проводити якісь активні бойові дії, штурмувати, й це підживлювати відповідними відео. Річ у тому, що російська пропагандистська машина вже досить довго й активно долучається до цього. І, не маючи ніяких успіхів на фронті, на лінії бойового зіткнення, (російська армія – 24 Канал) постійно намагається підсилювати свій вплив у соціальних мережах відео, які нібито були зняті кілька днів тому", – пояснив речник.

Часів Яр продовжує лишатися під українським контролем

Речник ОСУВ "Хортиця" зазначив, що окупанти своїми відео, намагаються посіяти думку, що вони нібито Часів Яр вже взяли й повісили свою ганчірку на якихось будівлях.

Тут слід наголосити, що якраз по місту Часів Яр, там де вони показують ці будівлі, вони їх фактично знищили. Там нема де закріпитися і нема де вести бойові дії нашим захисникам. Тому вони можуть лазити по цих будівлях і показувати, що щось захопили,

– сказав Волошин.

Однак стосовно Часового Яру речник зазначив, що місто було, є, і буде українським. І російська окупаційна влада його не взяла.

Окрім того, Назар Волошин розповів, що у напрямку Часового Яру російські загарбники провели за минулу добу три штурми, а їхня авіація відпрацювала двома авіаударами, скинувши 11 КАБів. Водночас українські військові знищили за минулу добу понад 40 окупантів на тому напрямку, ще 90 росіян зазнали поранень.