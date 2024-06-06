За добу 6 червня уже зафіксовано понад 1100 мінометних та артилерійських обстрілів. На Часів Яр припало 302 з них. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає 24 Канал.

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Росія штурмує Часів Яр уже тривалий час

Росія намагається штурмувати Часів Яр уже не перший тиждень. За словами Волошина, усе починалося з того, що малі штурмові групи росіян намагалися закріпитися у місті. Під час таких штурмів було знищено їхній горезвісний бронеавтомобіль "Тайфун". За останні декілька днів ЗСУ також знищили на околицях Часового Яру 4 російські танки.

Найчастіше російська армія обстрілює південну частину міста.

На ранок (6 червня – 24 Канал) також було зафіксовано 6 авіаударів. Ворожа авіація скинула 5 КАБів на цьому напрямку,

– сказав Волошин.

Попри складну ситуацію, Сили оборони України продовжують контролювати Часів Яр.

"Ворог під надійним вогневим контролем. Він намагається час від часу підходити до кварталу "Новий" та "Канал", проводить атаки, однак наші Сили оборони застосовують по ньому усі види озброєння і не дають наближатися", – додав речник ОСУВ "Хортиця".

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