За добу 6 червня уже зафіксовано понад 1100 мінометних та артилерійських обстрілів. На Часів Яр припало 302 з них. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає 24 Канал.
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Росія штурмує Часів Яр уже тривалий час
Росія намагається штурмувати Часів Яр уже не перший тиждень. За словами Волошина, усе починалося з того, що малі штурмові групи росіян намагалися закріпитися у місті. Під час таких штурмів було знищено їхній горезвісний бронеавтомобіль "Тайфун". За останні декілька днів ЗСУ також знищили на околицях Часового Яру 4 російські танки.
Найчастіше російська армія обстрілює південну частину міста.
На ранок (6 червня – 24 Канал) також було зафіксовано 6 авіаударів. Ворожа авіація скинула 5 КАБів на цьому напрямку,
– сказав Волошин.
Попри складну ситуацію, Сили оборони України продовжують контролювати Часів Яр.
"Ворог під надійним вогневим контролем. Він намагається час від часу підходити до кварталу "Новий" та "Канал", проводить атаки, однак наші Сили оборони застосовують по ньому усі види озброєння і не дають наближатися", – додав речник ОСУВ "Хортиця".
Ситуація на Донеччині: останні новини
- Ситуація на Донецькому напрямку наразі складна. Зокрема, від початку доби напруженою вона є на Покровському напрямку. Росіяни намагаються просуватися в районах Новоолександрівки, Калинового, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Також на Покровському напрямку за минулий тиждень зафіксували майже 220 атак, 32 з яких – за минулу добу.
- Напруженою є ситуація і на Курахівському напрямку. Там у районах Парасковіївки та Красногорівки тривають по два бойових зіткнення. На щастя, ситуація під контролем Сил оборони.
- Від початку цієї доби відбулось уже пʼять бойових зіткнень на Времівському напрямку. Йдеться про населені пункти Урожайне та Новодар’ївка. Там було відбито три атаки без успіху для росіян. Наразі ще тривають бойові дії біля Урожайного.
- Активні бойові зіткнення тривають і на Сіверському напрямку. Російська армія, ймовірно, намагається захопити це місто, щоб вирівняти лінію фронту. Ситуація там також контролюється ЗСУ.