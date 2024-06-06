Протягом минулої доби зафіксовано 111 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах один ракетний та 44 авіаційних удари – зокрема скинув 47 КАБів.

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Ситуація на фронті

Харківський напрямок. Сьогодні активних штурмових дій ворога не відбувалось. Загальні втрати загарбників на цьому напрямок склали: 179 осіб, із них 42 – безповоротні, та 31 одиницю озброєння і військової техніки. Знищено бойову броньовану машину, одну артилерійську систему, дев’ять БпЛА, чотири автомобілі та сім одиниць спецтехніки. Пошкоджено – один танк, дві артсистеми та п’ять автомобілів.

Яка ситуація у Харківській області зараз: дивіться на карті

Куп’янський напрямок. Станом на 10:30 тривають триває ворожа атака в районі Дружелюбівки. Ситуація контрольована. За уточненою інформацією, минулої доби на цьому напрямку ворог втратив 126 осіб вбитими та пораненими. Знищено три ББМ та автомобіль.

Сіверський напрямок. Від початку доби ворог атакував один раз в районі Білогорівки.

Краматорський напрямок. В районі Кліщіївки штурмові дії ворога успіху не мали, в районі Іванівського бій триває.

Росіяни не лишають спроб просуватися на Сході: дивіться на карті

Покровський напрямок. Від початку доби ситуація напружена. Ворог намагається просунутися в районах Новоолександрівки, Калинового, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Чотири атаки відбито без успіху для противника, шість боєзіткнень іще тривають. Сили оборони вживають заходи щодо стабілізації обстановки. Також, за минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали понад 440 осіб. Знищено один танк, три ББМ, сім гармат і мінометів, та один наземний дрон.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

Курахівський напрямок. Напружена ситуація в районах Парасковіївки та Красногорівки, де наразі тривають по два боєзіткнення. Ситуація під контролем Сил оборони.

Времівський напрямок. Від початку доби відбулось уже пʼять боєзіткнень в районах Урожайного та Новодар’ївки. Три атаки відбито без успіху для противника, станом на 10:30 тривають бойові дії в районі Урожайного.

Де розташоване Урожайне: дивіться на карті

Оріхівський напрямок. В районі Малої Токмачки дії ворога успіху не мали.

Придніпровський напрямок. Ворог здійснив дві невдалі спроби атакувати в районі Кринок.

На решті напрямків ворог активних наступальних дій не проводив.