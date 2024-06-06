Протягом минулої доби зафіксовано 111 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах один ракетний та 44 авіаційних удари – зокрема скинув 47 КАБів.
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