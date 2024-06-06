За прошедшие сутки зафиксировано 111 боевых столкновений. В целом враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 44 авиационных удара – в частности сбросил 47 КАБов.
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