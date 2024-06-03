О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 27 мая по 2 июня, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Ситуация на Харьковщине

Неделей ранее ВСУ удалось остановить российское наступление на севере Харьковщины, и в течение прошлой недели линия фронта на этом направлении не изменилась. Однако ожесточенные бои продолжаются в Волчанске – часть города остается оккупированной. За 3 недели боев город, к сожалению, полностью разрушен.



Ситуация на Харьковщине / Карта DeepStateMAP

На плацдарме в направлении Харькова основной точкой боестолкновений остается село Липцы. Несмотря на то, что кампания с наступлением на Харьков у россиян провалилась, враг не только продолжает мечтать об оккупации города, но и снова и снова наносит террористические удары ракетами, дронами и управляемыми авиабомбами по самому городу.

Однако действия россиян получили последствия. Наступление на Харьковщине поднял вопрос нецелесообразности запрета на использование западного оружия для ударов по территории России. Мир убедился в том, что этот запрет не имеет смысла, и если бы его не было, то россияне бы не смогли создать группировку для наступления на Харьковщине с территории Белгородской области.

Как результат – большинство партнеров Украины позволили бить своим оружием по территории России. Также согласились и США, хоть и с поправкой, что наносить удары можно по приграничным регионам, которые граничат с Украиной.

Бои за Часов Яр

Ожесточенные бои не утихают и в районе Часового Яра на Бахмутском направлении. Враг наступает на Калиновку с Богдановки, а также продолжает наступать в районе Ивановского, Клещеевки и Андреевки.

Кроме того, оккупанты продвинулись на восточной окраине Часового Яра. При этом враг применяет чуть ли не весь арсенал для того, чтобы наносить удары по городу. По состоянию на сейчас там еще остаются несколько сотен гражданских жителей.





Ситуация на Бахмутском направлении / Карта DeepStateMAP

Ситуация на Покровском направлении

Одним из самых сложных остается Авдеевское направление, где враг имеет продвижение в результате проведенных штурмовых действий. Основные направления российских наступлений: Калиновое, Новоалександровка, район Прогресса, Сокол, Новопокровское, Яснобродовка и Карловка.

Часть Новоалександровки в серой зоне – окрестности села оккупированы врагом. Вражеские войска также приближаются к селам Сокол и Новопокровское. На Яснобродовку россияне давят из ранее оккупированных Уманского и Нетайлово. Из последнего россияне также ведут штурмы в направлении Карловки по пути к Селидовому и Покровску.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои в Старомайорском

Не утихают бои и на Времевском направлении. Точкой боестолкновений стало село Старомайорское. К сожалению, врагу удалось продвинуться в населенном пункте. Фактически половина села оккупирована, северная часть остается под контролем Сил обороны.

Также россияне пытаются захватить Урожайное. На южных окраинах населенного пункта продолжаются бои.





Ситуация в Старомайорском / Карта DeepStateMAP

Бои за Работино

Сложная ситуация также в селе Работино в Запорожской области. Россияне уже месяцами пытаются повторно оккупировать выступ, который образовался после прошлогодней наступательной кампании Сил обороны.

К сожалению, постоянные штурмы и "банзай-атаки" со стороны врага дали результат: несмотря на большие потери техники и живой силы, россиянам удалось закрепиться в Работино. Вернее в том, что осталось от села после месяцев жестоких боев.

Окраины села находятся под контролем наших воинов, большая часть Работино – в серой зоне. На южных окраинах закрепился враг.

Ситуация в Работино / Карта DeepStateMAP

Где еще продолжаются бои

Еженедельно в наших обзорах мы акцентируем на тех направлениях, где зафиксированы изменения в линии боевого соприкосновения, однако это не означает, что на направлениях, которые мы не упомянули, ничего не происходит.

На Купянском направлении продолжаются бои в районах сел Степная Новоселовка, Берестовое и Коломыйчиха.

На Лиманском направлении враг давит в районе Невского и в направлении Тернов. Также тяжелые бои продолжаются за Белогоровку Луганской области.

На Кураховском направлении продолжаются уличные бои в Красногоровке, а также враг пытается штурмовать Георгиевку и Константиновку.

Самый простой способ поддержки наших бойцов – помощь со сборами на необходимые оружие и снаряжение. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.