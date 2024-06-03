В издании The Economist отметили, что Крым становится смертельной ловушкой для кремлевских войск. Украина может поразить любую цель на полуострове.
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Украина получила ATACMS
Получение американских баллистических ракет ATACMS с дальностью действия 300 километров означает, что теперь Украина может смертельно поразить любую цель во временно оккупированном Крыму.
В издании также написали, что пока, из-за ограничений со стороны США относительно ударов американским оружием по территории России, Украине приходится воевать "со связанными руками", но эффективная кампания в Крыму ярко показывает, чего она могла бы достичь.
Украина затягивает петлю вокруг Крыма, – Politico
- Украина атакует военные и критические объекты российских оккупантов в Крыму. Это существенно усложняет положение оккупантов на полуострове. Журналисты написали о том, что Украина ударила по нефтяному терминалу и парому на Керченской переправе. О ситуации на полуострове изданию рассказал и представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.
- Дмитрий Плетенчук рассказал изданию, что Россия не может использовать Керченский мост для военной логистики. В частности, чтобы транспортировать тяжелую бронетехнику.
- По словам представителя, это заставляет Россию полагаться на автомобильное и железнодорожное сообщение через оккупированные территории Украины, что делает поезда и грузовики россиян легкими целями ВСУ.