В издании The Economist отметили, что Крым становится смертельной ловушкой для кремлевских войск. Украина может поразить любую цель на полуострове.

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Украина получила ATACMS

Получение американских баллистических ракет ATACMS с дальностью действия 300 километров означает, что теперь Украина может смертельно поразить любую цель во временно оккупированном Крыму.

В издании также написали, что пока, из-за ограничений со стороны США относительно ударов американским оружием по территории России, Украине приходится воевать "со связанными руками", но эффективная кампания в Крыму ярко показывает, чего она могла бы достичь.

Украина затягивает петлю вокруг Крыма, – Politico