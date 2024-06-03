У виданні The Economist відзначили, що Крим стає смертельною пасткою для кремлівських військ. Україна може уразити будь-яку ціль на півострові.

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Україна отримала ATACMS

Отримання американських балістичних ракет ATACMS з дальністю дії 300 кілометрів означає, що тепер Україна може смертельно вразити будь-яку ціль в тимчасово окупованому Криму.

У виданні також написали, що поки, через обмеження з боку США щодо ударів американською зброєю по території Росії, Україні доводиться воювати "зі зв'язаними руками", але ефективна кампанія у Криму яскраво показує, чого вона могла б досягти.

Україна затягує зашморг навколо Криму, – Politico