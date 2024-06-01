Журналісти написали про те, що Україна вдарила по нафтовому терміналу та порому на Керченській переправі. Про ситуацію на півострові виданню розповів й речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

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Яка ситуація в окупантів на півострові

Україна ускладнює Росії утримання незаконно анексованого Криму, завдяки безперервній кампанії, спрямованій проти протиповітряної оборони, залізничного сполучення та водопостачання окупантів на півострові,

– заявили журналісти.

Дмитро Плетенчук розповів виданню, що Росія не може використовувати Керченський міст для військової логістики. Зокрема, щоб транспортувати важку бронетехніку.

За словами речника, це змушує Росію покладатися на автомобільне та залізничне сполучення через окуповані території України. Що робить потяги та вантажівки росіян легшими цілями для ЗСУ.

Враховуючи те, що залізнична гілка, яку росіяни будують через окуповані території України, ще не завершена, цей цивільний паром був основним матеріально-технічним шляхом їхньої армії. Їхня морська логістика також давно зникла після того, як Україна знищила 4 та пошкодила 5 їхніх десантних кораблів,

– пояснив капітан 3 рангу.

Атака Збройних Сил України – останній етап складної операції України, яка спрямована на те, щоб підірвати російський контроль над Кримом. Адже, разом з цілями у матеріально-технічному забезпеченні, українці:

використовували морські безпілотники та ракети, щоб знищити або пошкодити щонайменше 27 російських військових кораблів і один підводний човен;

і один підводний човен; атакували російські аеродроми та військово-морські бази , примусивши Москву перемістити свій флот на Схід уздовж узбережжя Чорного моря до російського порту Новоросійськ;

, примусивши Москву перемістити свій флот на Схід уздовж узбережжя Чорного моря до російського порту Новоросійськ; підірвали російську ППО в Криму.

Поки російські окупанти в українському Криму, там періодично щось вибухатиме,

– вкотре заявив журналістам Дмитро Плетенчук.

Україна днями потужно атакувала росіян в Криму: коротко