Згодом журналісти опублікували супутникові знімки, на яких видно наслідки ранкового ураження відповідного об'єкта біля Керчі. З кадрів зрозуміло, що повітряна ціль не промахнулась.

Дивіться також Поруч Кримський міст і півострів: де на карті розташований порт "Кавказ", який атакувала Україна

Порт "Кавказ" був під прицілом

Аналітики за допомогою сервісу Planet Labs подивилися, який вигляд мала нафтова база 30 травня, а також наступного дня після удару та пожежі. Власне, ушкоджень зазнала частина нафтового термінала, розташована на території порту "Кавказ".

Також на фото від 31 травня можна помітити, що з акваторії порту в районі Керчі окупанти прибрали великі судна. Вочевидь, загарбники побоюються, що ці човни може спіткати така ж доля, як крейсера "Москва", кораблів "Цезар Куніков", "Сергій Котов" та інших потоплених суден.

Порт "Кавказ" біля Керчі до та після удару (30 і 31 травня) / Знімки проєкту "Схеми"

За вантажообігом порт "Кавказ" є п'ятим у Росії та другим у Чорноморсько-Азовському басейні після порту в місті Новоросійську. Розслідувачі стверджують, що уражена нафтобаза відіграє важливу роль у постачанні Росією палива на окуповані території України.

Йдеться не лише про Крим, а й окремі райони Херсонської, Запорізької та Донецької областей, що взяв під свій контроль ворог. Успішні удари по об'єктах у цьому районі можуть ускладнити логістику російської армії в Криму та на південних фронтах.

Розташування нафтової бази "Кавказ": дивіться на карті Google maps

Зверніть увагу! Нафтовий термінал у порті "Кавказ" розташований на Таманському півострові, який входить до складу Керченської поромної переправи.