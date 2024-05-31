Вскоре журналисты опубликовали спутниковые снимки, на которых видны последствия утреннего поражения соответствующего объекта возле Керчи. Из кадров понятно, что воздушная цель не промахнулась.

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Порт "Кавказ" был под прицелом

Аналитики с помощью сервиса Planet Labs посмотрели, как выглядела нефтяная база 30 мая, а также на следующий день после удара и пожара. Собственно, повреждениям подверглась часть нефтяного терминала, расположенная на территории порта "Кавказ".

Также на фото от 31 мая можно заметить, что из акватории порта в районе Керчи оккупанты убрали крупные судна. Очевидно, захватчики опасаются, что эти лодки может постигнуть такая же судьба, как крейсера "Москва", кораблей "Цезарь Куников", "Сергей Котов" и других потопленных суден.

Порт "Кавказ" возле Керчи до и после удара (30 и 31 мая) / Снимки проекта "Схемы"

По грузообороту порт "Кавказ" является пятым в России и вторым в Черноморско-Азовском бассейне после порта в городе Новороссийске. Расследователи утверждают, что пораженная нефтебаза играет важную роль в поставках Россией топлива на оккупированные территории Украины.

Речь идет не только о Крыме, но и отдельных районах Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, что взял под свой контроль враг. Успешные удары по объектам в этом районе могут усложнить логистику российской армии в Крыму и на южных фронтах.

Расположение нефтяной базы "Кавказ": смотрите на карте Google maps

Обратите внимание! Нефтяной терминал в порту "Кавказ" расположен на Таманском полуострове, который входит в состав Керченской паромной переправы.