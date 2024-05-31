Российский порт, который россияне используют для перемещения техники и военных, расположен в Краснодарском крае, а где именно – показывает на карте 24 Канал.

К теме Россию массированно атакуют дроны: в Татарстане заявляют о взрывах и эвакуируют работников заводов

Где на карте порт "Кавказ"

Морской порт Кавказ построили в Краснодарском крае в 1953 году на косе Чушка, что в Керченском проливе. На территории порта есть автомобильный паром, соединяющий Краснодарский край и Крым, нефтебаза, а также железнодорожная станция.

В росСМИ называют порт Кавказ одним из "крупнейших пассажирских портов России". Впрочем, возможно, таким он был до полномасштабного вторжения. Сейчас же объект стал важным звеном в логистических маршрутах российских военных. Паромные переправы используются уже не для перевозки пассажиров, а для перемещения техники, военных и вообще поддержки оккупантов в Крыму.

Сам порт расположен в 5 километрах от Крыма и в 10 – от Крымского моста.

Где на карте порт Кавказ, который атаковали дроны

Военные объекты в порту Кавказ оказались под атакой