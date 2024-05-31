Російський порт, який росіяни використовують для переміщення техніки й військових, розташований в Краснодарському краї, а де саме – показує на карті 24 Канал.

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Де на карті порт "Кавказ"

Морський порт "Кавказ" збудували в Краснодарському краї в 1953 році на косі Чушка, що в Керченській протоці. На території порту є автомобільний пором, що з'єднує Краснодарський край і Крим, нафтобаза, а також залізнична станція.

У росЗМІ називають порт "Кавказ" одним із "найбільших пасажирських портів Росії". Втім, можливо, таким він був до повномасштабного вторгнення. Нині ж об'єкт став важливою ланкою в логістичних маршрутах російських військових. Поромні переправи використовуються вже не для перевезення пасажирів, а для переміщення техніки, військових та загалом підтримки окупантів в Криму.

Сам порт розташований за 5 кілометрів від Криму й за 10 – від Кримського мосту.

Де на карті порт "Кавказ", який атакували дрони

Військові об'єкти в порту "Кавказ" опинилися під атакою