Російський порт, який росіяни використовують для переміщення техніки й військових, розташований в Краснодарському краї, а де саме – показує на карті 24 Канал.
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Де на карті порт "Кавказ"
Морський порт "Кавказ" збудували в Краснодарському краї в 1953 році на косі Чушка, що в Керченській протоці. На території порту є автомобільний пором, що з'єднує Краснодарський край і Крим, нафтобаза, а також залізнична станція.
У росЗМІ називають порт "Кавказ" одним із "найбільших пасажирських портів Росії". Втім, можливо, таким він був до повномасштабного вторгнення. Нині ж об'єкт став важливою ланкою в логістичних маршрутах російських військових. Поромні переправи використовуються вже не для перевезення пасажирів, а для переміщення техніки, військових та загалом підтримки окупантів в Криму.
Сам порт розташований за 5 кілометрів від Криму й за 10 – від Кримського мосту.
Де на карті порт "Кавказ", який атакували дрони
Військові об'єкти в порту "Кавказ" опинилися під атакою
- У ніч проти 31 травня в Краснодарському краї пролунали потужні вибухи. Й хоча місцева влада традиційно заявляла, що все збила, однак в порту "Кавказ" спалахнула масштабна пожежа.
- Так, сталося загоряння трьох цистерн з нафтопродуктами. Пожежа була настільки масштабною, що дим від неї зафіксували навіть супутникові знімки.
- Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони спільно з СБУ атакували військові цілі в порту "Кавказ". Спочатку ударна група угруповання сил і засобів ВМС ЗСУ уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту "Кавказ" ракетами "Нептун", а після – ударні дрони СБУ уразили ще один нафтовий термінал.
- Окрім того, 30 травня дрони Magura V5 уразили 4 катери ФСБ Росії КС-701 "Тунець". Призначення цих суден може відрізнятися залежно від модифікацій, однак ворог найчастіше використовує їх для патрулювання.