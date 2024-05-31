Поскольку порт расположен в Керченском проливе и возле Крымского моста, то взрывы слышали и на полуострове. Как пишут в сети, пожар уже якобы удалось локализовать, передает 24 Канал.
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В порту Кавказ горела нефтебаза
Как пишут российские телеграм-каналы, в Темрюкском районе Краснодарского края прогремели мощные взрывы в ночь на 31 мая. Местные власти жаловались на атаку беспилотников и объявляли воздушную тревогу.
Впоследствии стало известно, что на нефтебазе в порту Кавказ вспыхнул пожар. Так, после атаки беспилотников произошло возгорание 3 цистерн с нефтепродуктами.
Официально власти заявляю, что "пе-ве-о" якобы все сбила, однако почему-то возник пожар, столб дыма от которого виден в Керчи. Глава Краснодарского края лишь сообщил, что пожар сложный, а также сообщил о пострадавших сотрудниках нефтебазы.
По состоянию на 06:20 оккупанты заявляют, что пожар на нефтебазе якобы локализован. В то же время телеграм-канал "Крымский ветер" добавляет, что в порту Кавказ в Краснодарском крае было 2 места возгорания.
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае / Фото из сети
Пожар в порту Кавказ попал также на видео. На опубликованных в сети кадрах видно масштабное возгорание и огненный столб.
Пожар на нефтебазе: смотрите видео
К слову, во время взрывов в порту Кавказ оккупанты несколько раз перекрывали движение по Крымскому мосту. Более того, тревогу объявляли и в Керченском порту.
Взрывы в Крыму: последние новости
- В ночь на 30 мая во временно оккупированном Крыму в ночь на 30 мая прогремели мощные взрывы. Местные телеграм-каналы сообщали о прилетах и жаловались, что якобы атаковали Крымский мост.
- На утро стало известно, что спецназовцы ГУР атаковали катера россиян КС-701 "Тунец". Их назначение различается в зависимости от модификации. К примеру, такие катера могут использовать как для разъездных работ, так и патрульных поездок или отдыха на воде.
- После уточнения информации в разведке сообщили, что во время атаки поразили 4 катера ФСБ России "Тунец", 2 из которых – уничтожили. Вражеские катера атаковали украинские ударные морские дроны Magura V5.