В российских телеграм-каналах активно публикуют кадры с беспилотниками. Более того, с некоторых предприятий якобы начали эвакуировать работников, передает 24 Канал.

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В Татарстане – атака дронов

В Татарстане утро началось не с кофе, а сирен об опасности и атаках дронов. Так, в сети заявляют, что дроны заметили над несколькими населенными пунктами республики. В сети также публикуют различные кадры, на которых зафиксировали пролет дронов.