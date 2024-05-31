OSINT-аналітики з телеграм-каналу "КіберБорошно" показали, як виглядає один із пошкоджених поромів росіян у Керченській протоці. Ураження для ворога були суттєвими.
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Як виглядав один з уражених поромів росіян у Криму
Розслідувачі з каналу "КіберБорошно" зазначили, що на знімках зображений російський пором типу "Авангард". Саме він був одним із тих плавзасобів окупантів, які уразили українські військові.
На кадрах можна побачити, як всередині порому утворилася величезна дірка. Тепер окупанти не зможуть нормально перевозити "Авангардом" свою зброю та комплекси для ураження ЗСУ.
Як виглядав уражений пором "Авангард" / Фото з телеграм-каналу "КіберБорошно"
Варто зазначити, що в Генштабі ЗСУ підтвердили, що в результаті атаки суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи. Військові уточнили, що по Керченській поромній переправі удару завдали ракетами ATACMS.
Окрім того, у Генеральному штабі підкреслили, що пороми прикривали "сучасні" російські засоби ППО – "Панцир", "Тор" та "Тріумф". Однак цей захист ворогу так і не допоміг.
Росіяни також втратили катери типу "Тунець"
- Спецпідрозділ ГУР МО Group 13 30 травня також уразив у Криму 2 швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 "Тунець". Плавзасоби російських окупантів було уражено за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5.
- Однак увечері того ж дня представники української розвідки уточнили дані стосовно втрат ворога у "Тунцях". Згідно з уточненими даними, внаслідок місії ГУР МО України спецпризначенці Group 13 знищили у Криму два ворожі катери КС-701 "Тунєц" та уразили ще два судна такого ж типу.
- Загалом втрати росіян склали чотири швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 "Тунєц". Детальніше про характеристики цього ворожого судна і скільки всього з початку повномасштабного вторгнення Росії українським спецпризначенцям вдалося уразити ворожих "Тунців" – читайте у матеріалі.