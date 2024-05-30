Раніше інформацію про знищення катерів окупантів у Криму підтвердили джерела 24 Каналу. Тепер в українській розвідці офіційно розповіли деталі цієї операції.
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ГУР МО розповіло про знищення двох катерів ворога у Криму
В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли, що 30 травня 2024 року спецпідрозділ "Group 13" за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 вчергове результативно атакував корабельно-катерний склад Росії у тимчасово окупованому Криму.
"Успішна спецоперація стала можливою завдяки підтримці глобальної платформи United24", – зазначили в розвідці.
За даними ГУР, з метою знешкодження ударних морських дронів на підході до бухти Вузька російські окупанти в Криму 32 рази підіймали в небо бойову авіацію. Зокрема у небі фіксували: літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8.
Також загарбники хаотично застосовували стрілецьку зброю та 30-міліметрові гармати.
Утім, нічого не завадило спецпризначенцям ГУР МО України успішно виконати бойове завдання: внаслідок удару було знищено два катери Росії – за попередніми даними, швидкісних транспортно-десантних КС-701 "Тунець",
– мовиться у дописі.
Представники ГУР зазначили, що інформація щодо втрат ворога внаслідок атаки оновлюється.
Що відомо про ураження катерів ворога у Криму
- Російські телеграм-канали 30 травня орієнтовно о 02:30 повідомили, що припиняли рух транспорту через Керченський міст. Місцеві скаржилися, що чули буцімто щонайменше 10 вибухів біля мостового переходу.
- Пропагандистський чиновник тимчасово окупованого півострова Олег Крючков оприлюднив інформацію, що, мовляв, біля Кримського мосту було пошкоджено залізничний та автомобільний пороми. Водночас у мережі повідомили, що було пошкоджено катер росіян КС-701 "Тунець".
- Джерела 24 Каналу в ГУР МО підтвердили ураження двох ворожих катерів у межах операції в анексованому Криму. Проте додаткові подробиці співрозмовники не надали.