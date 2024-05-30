Раніше інформацію про знищення катерів окупантів у Криму підтвердили джерела 24 Каналу. Тепер в українській розвідці офіційно розповіли деталі цієї операції.

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ГУР МО розповіло про знищення двох катерів ворога у Криму

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли, що 30 травня 2024 року спецпідрозділ "Group 13" за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 вчергове результативно атакував корабельно-катерний склад Росії у тимчасово окупованому Криму.

"Успішна спецоперація стала можливою завдяки підтримці глобальної платформи United24", – зазначили в розвідці.

За даними ГУР, з метою знешкодження ударних морських дронів на підході до бухти Вузька російські окупанти в Криму 32 рази підіймали в небо бойову авіацію. Зокрема у небі фіксували: літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8.

Також загарбники хаотично застосовували стрілецьку зброю та 30-міліметрові гармати.

Утім, нічого не завадило спецпризначенцям ГУР МО України успішно виконати бойове завдання: внаслідок удару було знищено два катери Росії – за попередніми даними, швидкісних транспортно-десантних КС-701 "Тунець",

– мовиться у дописі.

Представники ГУР зазначили, що інформація щодо втрат ворога внаслідок атаки оновлюється.

Зверніть увагу! Українські військові вже вражали катери типу "Тунець" окупантів з початку вторгнення Росії. Детальніше про характеристики КС-701 – читайте у матеріалі.

Що відомо про ураження катерів ворога у Криму