Вночі росіяни знову перекривали Кримський міст. Пропагандисти написали про буцімто пошкодження двох поромів, передає 24 Канал.

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Що відомо про вибухи у Криму сьогодні

Вибухи у Криму прогриміли близько 1 години ночі. Росіяни вкотре перекрили Кримський міст. За даними ворожих телеграм-каналів, незаконну конструкцію закрили на майже 40 хвилин.

Традиційно окупанти марили про "успішну" роботу "Пе-Ве-О". За словами пропагандистів, "збиті" ракети пошкодили два пороми – автомобільний і залізничний.

Нібито пошкоджено скління надбудов. За словами окупантів, постраждалих серед моряків і цивільних теж начебто немає.

До речі, за підрахунками з різних джерел, цієї ночі в Керчі прогриміло від 6 до 30 вибухів.

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