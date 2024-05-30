Вночі росіяни знову перекривали Кримський міст. Пропагандисти написали про буцімто пошкодження двох поромів, передає 24 Канал.
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Що відомо про вибухи у Криму сьогодні
Вибухи у Криму прогриміли близько 1 години ночі. Росіяни вкотре перекрили Кримський міст. За даними ворожих телеграм-каналів, незаконну конструкцію закрили на майже 40 хвилин.
Традиційно окупанти марили про "успішну" роботу "Пе-Ве-О". За словами пропагандистів, "збиті" ракети пошкодили два пороми – автомобільний і залізничний.
Нібито пошкоджено скління надбудов. За словами окупантів, постраждалих серед моряків і цивільних теж начебто немає.
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Могло прилетіти по ППО
- Після опівночі 30 травня в окупованому Криму оголосили повітряну тривогу. Близько 1 ночі загарбники перекрили міст через Керченську протоку.
- Рух автомобільного транспорту Кримським мостом відновили о 01:30.
- Моніторингові канали писали, що, за попередніми даними, у Керчі прилетіло в ППО, яке прикривало Кримський міст.