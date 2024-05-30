Ночью россияне снова перекрывали Крымский мост. Пропагандисты написали о якобы повреждении двух паромов, передает 24 Канал.
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Что известно о взрывах в Крыму сегодня
Взрывы в Крыму прогремели около часа ночи. Россияне в очередной раз перекрыли Крымский мост. По данным вражеских телеграм-каналов, незаконную конструкцию закрыли почти на 40 минут.
Традиционно оккупанты грезили об "успешной" работе "Пе-Ве-О". По словам пропагандистов, "сбитые" ракеты повредили два парома – автомобильный и железнодорожный.
Якобы повреждено остекление надстроек. По словам оккупантов, пострадавших среди моряков и гражданских тоже вроде бы нет.
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Могло прилететь по ПВО
- После полуночи 30 мая в оккупированном Крыму объявили воздушную тревогу. Около 01:00 захватчики перекрыли мост через Керченский пролив.
- Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили в 01:30.
- Мониторинговые каналы писали, что, по предварительным данным, в Керчи прилетело в ПВО, которое прикрывало Крымский мост.