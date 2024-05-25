Спутниковые кадры опровергли "лапшу", которую пытался навешать на уши россиян ставленник Кремля на оккупированном полуострове Сергей Аксенов.

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Чем на самом деле оказался "объект хозяйственного назначения"

Так, чиновник заявил, что мол попадания произошли на территории "пустого объекта хозяйственного назначения". Российские пропагандисты подхватили эту версию и начали "разносить", что под ударом той ночью якобы находился санаторий. Впрочем, спутниковые снимки не дали оккупантам скрыть правду. На них четко видно, что поражен именно военный объект. Речь идет о центре связи российской армии, а именно пограничной службы фсб, которая дислоцируется под Алуштой в районе поселка Семидворье.

На фотографиях из космоса, сделанных после удара, видны места предполагаемого попадания ракет.

Ракетный удар в районе Алушты / Фото "Радио Свобода"

По сообщению Defense Express, для атаки в ночь на 24 мая Силы обороны использовали 4 ATACMS.

Атака на военные объекты оккупантов в Крыму: что известно