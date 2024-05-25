Так, потери врага в живой силе 25 мая пересекли черту в полмиллиона. Фан-зона на концерте Кобзона, однозначно, расширяется.

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Мемы про -500 тысяч оккупантов

Сейчас очевиден тот факт, что для России неважны потери. К сожалению, Кремль настолько не ценит жизни своих граждан, что продолжает отрицать количество погибших военных и идет в наступление несмотря на потери более 500 тысяч в живой силе.

Однако всегда можно найти позитив. Ведь украинцы понимают, что такое настоящий "хороший русский".

Также очень интересно, где российские власти собираются искать 500 тысяч "Лад калин".

Не обошлось без мемов о мусорных пакетах:

Традиционной является шутка и о пении Кобзона. Российский диктатор позаботится о том, чтобы его концерт в загробной жизни посетило как можно больше россиян.

Концерт, беспрекословно, состоится в аду:

Также проявили свое творчество смм-ники ГСЧС и МВД:

К слову, Россия побила свои антирекорды по потерям в мае 2024 года. Издание АрмияInform подсчитало, что этот месяц уже стал самым кровавым для россиян: