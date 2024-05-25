В частности за минувшие сутки Россия потеряла на войне против Украины более тысячи своих военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба по состоянию на утро 25 мая.

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ВСУ ликвидировали более 500 тысяч оккупантов

Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне против Украины 500 080 своих военных по убитым и раненым. За минувшие сутки, 24 мая, ВСУ ликвидировали 1 140 оккупантов.

Потери врага в технике

Также оккупанты потеряли много техники, в частности:

танков – 7 650,

боевых бронированных машин – 14 786,

артиллерийских систем – 1 2929,

РСЗО – 1 082,

средств ПВО – 814,

самолетов – 356,

вертолетов – 326,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 414,

крылатых ракет – 2 209,

кораблей и катеров – 27,

подводных лодок – 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 17 608,

специальной техники – 2104.

В Генштабе также сообщили, что скорректировали количество потерянных россиянами беспилотников.

В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника – БпЛА оперативно-тактического уровня. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме,

– сообщили в Генштабе.

К слову, по потерям россиян за минувшие сутки – враг потерял 15 танков, 11 боевых бронированных машины, 27 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 1 средство ПВО, 4 беспилотники, а также 39 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 3 единицы спецтехники.



Потери врага по состоянию на 25 мая / Генштаб

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К слову, недавно украинские воины из 225-го Отдельного штурмового батальона получили самый современный российский танк Т-90 "Прорыв 3". Операция по вывозу трофея длилась аж 4 месяца, к ней привлекли много людей и техники.

До этого за 8 месяцев другие бригады 12 раз пытались вытащить этот танк.