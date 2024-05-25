В частности за минувшие сутки Россия потеряла на войне против Украины более тысячи своих военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба по состоянию на утро 25 мая.
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ВСУ ликвидировали более 500 тысяч оккупантов
Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне против Украины 500 080 своих военных по убитым и раненым. За минувшие сутки, 24 мая, ВСУ ликвидировали 1 140 оккупантов.
Потери врага в технике
Также оккупанты потеряли много техники, в частности:
- танков – 7 650,
- боевых бронированных машин – 14 786,
- артиллерийских систем – 1 2929,
- РСЗО – 1 082,
- средств ПВО – 814,
- самолетов – 356,
- вертолетов – 326,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 414,
- крылатых ракет – 2 209,
- кораблей и катеров – 27,
- подводных лодок – 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 17 608,
- специальной техники – 2104.
В Генштабе также сообщили, что скорректировали количество потерянных россиянами беспилотников.
В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника – БпЛА оперативно-тактического уровня. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме,
– сообщили в Генштабе.
К слову, по потерям россиян за минувшие сутки – враг потерял 15 танков, 11 боевых бронированных машины, 27 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 1 средство ПВО, 4 беспилотники, а также 39 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 3 единицы спецтехники.
Потери врага по состоянию на 25 мая / Генштаб
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К слову, недавно украинские воины из 225-го Отдельного штурмового батальона получили самый современный российский танк Т-90 "Прорыв 3". Операция по вывозу трофея длилась аж 4 месяца, к ней привлекли много людей и техники.
До этого за 8 месяцев другие бригады 12 раз пытались вытащить этот танк.