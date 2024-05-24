Россияне сообщили, что прилет якобы был по заброшенной хозяйственной постройке, но тогда непонятно, почему там стояли системы ПВО, которые ее прикрывали. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что на видео видно запуск ракет противовоздушной обороны.

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Подготовка к серьезным операциям

Взрывы раздавались почти во всех районах полуострова. Силы обороны наносили удары именно по военным объектам врага. Это понятно, ведь рядом был размещен зенитно-ракетный комплекс, который стоит на боевом дежурстве для прикрытия определенного объекта.

Прежде всего стоит отметить системность ударов. Говорится о средствах ПВО, связь и командные центры. Это создает перспективы для увеличения ударов с воздуха и роста их эффективности. К тому же удары с воздуха нужны, чтобы нарушать систему связи врага.

Как правило, после всего этого идут наземные операции или операции наступательного характера. Возможно, это подготовка к более масштабным действиям на левобережье Херсонщины, расширение плацдарма в районе Крынок,

– отметил Александр Мусиенко.

Также стоит заметить, что эти удары совпадают с ударами дронов по территории России. Они атаковали надгоризонтную систему обнаружения целей, которая стояла в Краснодарском крае.

Интересно, что этот радар работает не против Украины, а на несколько амбициозные цели. Например, те, что связанные с ядерными учениями, которые начала Россия. К этим учениям привлечен Южный округ страны-агрессора, куда входит Крым и другие южные регионы, которые оккупировал враг.

"Поэтому ведется системная работа, которая имеет целью, как и подготовку к развертыванию F-16, увеличение активности в небе, так и для противодействия учениям, которые проводит Россия. А также, чтобы продемонстрировать амбициозные намерения Украины – повредить системы, которые отвечают за ядерное оружие и не только", – подчеркнул Александр Мусиенко.

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