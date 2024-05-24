Россияне сообщили, что прилет якобы был по заброшенной хозяйственной постройке, но тогда непонятно, почему там стояли системы ПВО, которые ее прикрывали. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что на видео видно запуск ракет противовоздушной обороны.
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Подготовка к серьезным операциям
Взрывы раздавались почти во всех районах полуострова. Силы обороны наносили удары именно по военным объектам врага. Это понятно, ведь рядом был размещен зенитно-ракетный комплекс, который стоит на боевом дежурстве для прикрытия определенного объекта.
Прежде всего стоит отметить системность ударов. Говорится о средствах ПВО, связь и командные центры. Это создает перспективы для увеличения ударов с воздуха и роста их эффективности. К тому же удары с воздуха нужны, чтобы нарушать систему связи врага.
Как правило, после всего этого идут наземные операции или операции наступательного характера. Возможно, это подготовка к более масштабным действиям на левобережье Херсонщины, расширение плацдарма в районе Крынок,
– отметил Александр Мусиенко.
Также стоит заметить, что эти удары совпадают с ударами дронов по территории России. Они атаковали надгоризонтную систему обнаружения целей, которая стояла в Краснодарском крае.
Интересно, что этот радар работает не против Украины, а на несколько амбициозные цели. Например, те, что связанные с ядерными учениями, которые начала Россия. К этим учениям привлечен Южный округ страны-агрессора, куда входит Крым и другие южные регионы, которые оккупировал враг.
"Поэтому ведется системная работа, которая имеет целью, как и подготовку к развертыванию F-16, увеличение активности в небе, так и для противодействия учениям, которые проводит Россия. А также, чтобы продемонстрировать амбициозные намерения Украины – повредить системы, которые отвечают за ядерное оружие и не только", – подчеркнул Александр Мусиенко.
Взрывы в Крыму 23 мая: что известно
- В Алуште удалось поразить узел связи российских оккупантов. Хотя преступная власть сообщала, что все цели якобы были сбиты, но над городом виднелся столб дыма. Кроме того, повреждено оборудование и ликвидировано немало российских захватчиков.
- Атака была направлена на объекты, которые имеют важное значение для оккупантов. В частности на объекты связи между Алуштой и Сатерой. Сообщалось, что для удара использовали ракеты ATACMS. Узел связи, который был поражен, активно использовала Россия и усиленно его охраняла.
- После серии взрывов россияне начали эвакуацию личного состава с Джанкой. Вероятно, враг хочет рассредоточить свои войска и технику по всему полуострову. Например, подразделения с Джанкойского аэродрома переводят на другие аэродромы в глубине Крыма. Однако быстро построить новые укрытия для самолетов россияне не смогут.