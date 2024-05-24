Партизаны из "Атеша" в конце концов рассказали, какие последствия были у оккупантов после прилета. В сети также показали, что именно могло быть пораженным.

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Какие возможные последствия прилета по Алуште

Агенты движения "Атеш" сообщили, что по состоянию на 24 мая 00:03 в Алуште был поражен узел связи российских оккупантов в воинской части 28735. Эта часть является важным пунктом связи и управления оккупантов в Крыму.

Стоит отметить, что это бывшая украинская военная часть, которая теперь используется оккупантами.

Похоже на то, что было нанесено значительных повреждений оборудованию и множества уничтоженных оккупантов. Вероятно, также удалось уничтожить пункт управления этого центра,

– отметили партизаны.

Однако в "Атеше" призвали все же подождать официального подтверждения от Сил обороны Украины относительно последствий работы в Алуште.

Кроме того, в сети также показали, как выглядит вероятный пункт связи оккупантов в Алуште, в который могли попасть.

В Алуште могли попасть в пункт связи оккупантов / Фото из местных телеграм-каналов

Обратите внимание! В "Атеше" призвали людей во временно оккупированном Крыму становиться частью партизанского движения и творить нашу общую победу. Для этого надо написать координатору в телеграмме: @ruslan_atesh_ua

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