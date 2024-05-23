По предварительным данным, громкие звуки слышали от Симферополя до Судака, в Алуште также, предположительно, были прилеты. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает 24 Канал.

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Местные паблики начали сообщать о взрывах в Крыму в 22:14. По данным местных жителей, взрывы слышали в Симферополе, а также в Саках.

Также российские пропагандисты писали о "работе противовоздушной обороны". Взрывы также слышали и в Гвардейском.

Кроме того, крымские телеграмм-каналы писали о взрывах в районе Перевального, которые слышали в Ялте и Алуште. Оккупанты писали, что полуостров якобы атакуют беспилотники, хотя доказательств своим словам, как всегда, не привели.

В то же время паблики писали, что между Орловкой и Качей работает вражеская ПВО. А в Белогорске насчитали до 15 взрывов.

Некоторые пропагандистские каналы писали, что Крым якобы атакуют баллистикой. Россияне на полуострове насчитали в небе "до 16 ракет". Также взрывы слышали в Судаке.

Также взрывы раздавались и на севере Крыма, в частности, в Джанкое. По данным оккупантов, атака якобы была комбинированная. Громко было и в Евпатории, а также в Севастополе. В последнем городе якобы прекратил движение морской пассажирский транспорт.