За попередніми даними, гучні звуки чули від Сімферополя до Судака. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.

Цікаво Окупанти знову перекрили Кримський міст: на півострові тривога

У Криму був веселий вечір 23 травня

Місцеві пабліки почали повідомляти про вибухи у Криму о 22:14. За даними місцевих жителів, вибухи чули у Сімферополі, а також у Саках.

Також російські пропагандисти писали про "роботу протиповітряної оборони". Вибухи також чули й у Гвардійському.

Окрім того, кримські телеграм-канали писали про вибухи в районі Перевального, які чули у Ялті й Алушті. Окупанти писали, що півострів нібито атакують безпілотники, хоча доказів своїм словам, як завжди, не навели.

Водночас пабліки писали, що між Орлівкою і Качею працює ворожа ППО. А у Білогірську нарахували до 15 вибухів.

Деякі пропагандистські канали писали, що Крим нібито атакують балістикою. Росіяни на півострові нарахували у небі "до 16 ракет". Також вибухи чули в Судаку.

Також вибухи лунали й на півночі Криму, зокрема, у Джанкої. За даними окупантів, атака нібито була комбінована. Гучно було й у Євпаторії, а також у Севастополі. В останньому місті начебто припинив рух морський пасажирський транспорт.