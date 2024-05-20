Пропагандисти скаржаться на нібито ракетну атаку. Що вже відомо, передає 24 Канал.

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Окупантам знову тривожно

Близько 9 години рух транспорту Кримським мостом перекрили. Окупанти оголосили повітряну тривогу.

Російські пропагандисти пишуть, що в Севастополі морський і наземний громадський транспорт припиняє рух через тривогу.

Окрім того, окупанти пишуть про нібито "пуски ракет". Скаржаться, що буцімто "був залп". Мовляв, "летить до 12 ракет".

На аеродромі Бельбек підняли в повітря винищувачі, повідомляють наші підписники. Так зазвичай роблять, щоб літаки були вражені ракетним ударом землі,

– написав "Кримський вітер" о 09:40.

Це цікаво Росіяни почали висиляти особовий склад з Джанкоя і модернізувати аеродроми в Криму, – джерело

Незаконна конструкція буде знищена