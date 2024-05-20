Про це розповіли джерела 24 Каналу. Водночас ворог проводить активність і на аеродромах в глибині Кримського півострова.

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Ворог продовжує військову діяльність у Криму

Співрозмовники 24 Каналу зазначили, що противник активними темпами розпочав відновлення та, імовірно, модернізацію аеродромів в глибині півострова. Мовиться про летовища у Кіровському, або Іслям-Терек, що в районі окупованої Феодосії, та у Багеровому, що в районі Керчі.

Окрім того, джерела підкреслили, що російські загарбники від Тарханкута до бухти Тернової набудували оглядових вишок на відстані майже 500 метрів кожна.

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