Згодом стало відомо, що внаслідок атаки ЗСУ знищили морський тральник Чорноморського флоту "Ковровець". Детальніше про наслідки "бавовни" у Криму 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

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Де вибухало у Криму

Як тільки з'являється небезпека в повітрі над Кримом, то окупанти відразу закривають рух Кримським мостом й роблять димову завісу, щоб неможливо було зафіксувати наслідки ударів. Цієї ночі вибухи лунали у селі Перевальне неподалік Сімферополя, де розташований один з найбільших полігонів, на якому дислокується 126 шоста бригада збройних сил країни-агресора.

Також місцеві мешканці чули вибухи в Севастополі. Генштаб ЗСУ та ВМС повідомили, що було знищено російський морський тральник "Ковровець". Крім цього, вибухи лунали у Євпаторії, Саках та Кіровському районі, де є полігон та ворожа база, на якій росіяни накопичують техніку.

Ми ще збираємо інформацію щодо пошкоджень та руйнувань. Коли ми говоримо про Кіровський район, то тут якраз, я думаю, що мають бути серйозні наслідки,

– зазначив член Меджлісу кримськотатарського народу.

Згідно з офіційними даними окупантів, було нібито 105 БпЛА і 9 ракет. Росіяни бідкаються, що повітряні цілі атакували Краснодарський край, Ленінградську область та окупований Крим.

Щодо Криму, то російські загарбники надають інформацію, що була комбінована атака із застосуванням ракет ATACMS й БпЛА. За словами пропагандистів, нібито спрацювала російська ППО і ніяких пошкоджень немає,

– мовив Барієв.

За його словами, у такий спосіб противник просто намагається продемонструвати, що російська ППО працює ефективно та заспокоїти людей на тимчасово окупованих територіях.

Можливо, був знищений інший корабель

Російські окупаційні пропагандистські ЗМІ щодо корабля пишуть, що нібито було знищено не "Ковровець", а щось серйозніше. Член Меджлісу кримськотатарського народу зауважив, що зараз подейкують, можливо, був знищений "Циклон", який був спущений у 2023 році з Керченського судноремонтного заводу.

"Якщо дійсно був атакований "Циклон", то дуже добре, адже він був одним з найсучасніших кораблів, який є у Чорноморського флоту", – додав Барієв.

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