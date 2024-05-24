Партизани з "Атешу" зрештою розповіли, які наслідки були в окупантів після прильоту. У мережі також показали, що саме могло бути ураженим.

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Які можливі наслідки прильоту по Алушті

Агенти руху "Атеш" повідомили, що станом на 24 травня 00:03 в Алушті було вражено вузол зв'язку російських окупантів у військовій частині 28735. Ця частина є важливим пунктом зв'язку та управління окупантів у Криму.

Варто зазначити, що це колишня українська військова частина, яка тепер використовується окупантами.

Схоже на те, що було завдано значних пошкоджень устаткуванню та безлічі знищених окупантів. Ймовірно, також вдалося знищити пункт управління цього центру,

– наголосили партизани.

Однак в "Атеші" закликали усе ж почекати на офіційне підтвердження від Сил оборони України щодо наслідків роботи в Алушті.

Крім того, у мережі також показали, який має вигляд ймовірний пункт зв'язку окупантів у Алушті, у який могли влучити.

В Алушті могли влучити в пункт зв'язку окупантів / Фото з місцевих телеграм-каналів

Зверніть увагу! В "Атеші" закликали людей в тимчасово окупованому Криму ставати частиною партизанського руху і творити нашу спільну перемогу. Для цього треба написати координатору в телеграмі: @ruslan_atesh_ua

В Алушті були потужні вибухи