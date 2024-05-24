Росіяни повідомили, що приліт нібито був по закинутій господарчій будівлі, але тоді незрозуміло, чому там стояли системи ППО, які її прикривали. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що на відео видно запуск ракет протиповітряної оборони.

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Підготовка до серйозних операцій

Вибухи лунали майже у всіх районах півострова. Сили оборони завдавали ударів саме по військових об'єктах ворога. Це зрозуміло, адже поруч був розміщений зенітно-ракетний комплекс, який стоїть на бойовому чергуванні для прикриття певного об'єкта.

Найперше варто відзначити системність ударів. Мовиться про засоби ППО, зв'язок і командні центри. Це створює перспективи для збільшення ударів з повітря та зростання їхньої ефективності. До того ж удари з повітря потрібні, щоб порушувати систему зв'язку ворога.

Як правило, після всього цього йдуть наземні операції чи операції наступального характеру. Можливо, це підготовка до масштабніших дій на лівобережжі Херсонщини, розширення плацдарму в районі Кринок,

– зауважив Олександр Мусієнко.

Також варто зауважити, що ці удари збігаються з ударами дронів по території Росії. Вони атакували надгоризонтну систему виявлення цілей, яка стояла у Краснодарському краї.

Цікаво, що цей радар працює не проти України, а на дещо амбітніші цілі. Наприклад, ті, що пов'язані з ядерними навчаннями, які розпочала Росія. До цих навчань залучений Південний округ країни-агресорки, куди входить Крим та інші південні регіони, які окупував ворог.

"Тож ведеться системна робота, яка має на меті, як і підготовку до розгортання F-16, збільшення активності в небі, так і для протидії навчанням, які проводить Росія. А також, щоб продемонструвати амбітні наміри України – пошкодити системи, які відповідають за ядерну зброю і не тільки", – підкреслив Олександр Мусієнко.

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