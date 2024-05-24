Відомо, що для атаки використовували ракети ATACAMS. Ну і звичайно російське Міністерство оборони заявило про нібито збиття трьох ракет, але численні відеозаписи з Алушти демонструють чотири вибухи, що вказує на безуспішні спроби російської ППО перехопити балістичні ракети.

Дивіться також Тоді в росіян усе "палатиме": наскільки реальний дозвіл США на удари по країні-агресорці

Який об'єкт в Алушті став ціллю для удару

Ціллю удару став вузол зв'язку російських окупантів, що відомий як пункт дальнього космічного зв'язку, побудований ще у 60 роках для забезпечення зв'язку з космічними апаратами на Місяці, Венері та Марсі. Об'єкт також відомий як алуштинський філіал "ОКБ МЭИ".

Як виглядав уражений об'єкт в Криму / Фото Defence Express

Вузол зв'язку має антену діаметром 25 метрів, ймовірно, типу ТНА-200. Після окупації Криму цей об'єкт привернув значну увагу російських військових, порівняно з іншим центром космічного зв'язку "Школьное" під Сімферополем. Після модернізації він активно використовувався російськими військовими, а місцеві жителі повідомляли про посилення охорони та встановлення додаткових парканів.

Важливість удару по цьому об'єкту може бути пов'язана з його роллю у забезпеченні зв'язку для російських військових. Офіційні особи у Вашингтоні повідомляють, що Росія активно готується до розгортання орбітальної протисупутникової зброї, і в таких умовах удари по засобах космічного зв'язку можуть мати стратегічне значення.

Крім того, цей об'єкт, розташований на курортному південному березі Криму, традиційно привертав увагу російського генералітету, що використовував його для відпочинку під виглядом відряджень.

У Криму знищили російський корабель "Циклон": що відомо