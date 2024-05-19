У ніч на 19 травня вибухи лунали у тимчасово окупованому Севастополі, Джанкої, Євпаторії та Саках. Згодом Генштаб ЗСУ та ВМС повідомили, що вночі українські військові знищили російський морський тральник "Ковровець".

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Ймовірно, уразили не "Ковровець"

У Військово-морських силах Збройних сил України 19 травня заявили про знищення морського тральщика Росії 266-М "Ковровець". Однак за даними ЗМІ, вночі було завдано ракетного удару по МРК "Циклон" у Севастополі.

"Крымский ветер" пише, що за даними моніторингової групи, сьогодні біля Курячої пристані, поряд з якою було завдано ракетного удару, знаходився корабель завдовжки 70 – 75 метрів. Після обіду корабля на місці вже не було.

Довжина тральщика проєкту 266-м "Аквамарин" – 61 метр (тральщик "Килимок", про поразку якого заявили ЗСУ), МРК "Циклон" – 67 метрів. Ми припускаємо, що саме "Циклон" потрапив під удар. Точність вимірювання відстаней у супутника невисока,

– йдеться у повідомленні.

Як повідомляє "Досье Шпиона", згідно з даними від джерела, сьогодні вночі було завдано ракетного удару по малому кораблю проєкту 22800 "Циклон" в порту Севастополя. Однак там наголосили, що інформація потребує додаткового підтвердження.

За попередньою інформацією, удару було завдано двома балістичними ракетами ATACMS, які Сполучені Штати надали нашій державі у межах військової допомоги. Зазначається, що попередньо, корабель "Циклон" знищено.

Також повідомляють, що внаслідок удару загинуло 6 військовослужбовців Чорноморського флоту Росії, ще 11 отримали поранення. Втім, офіційно інформацію не підтверджували.

Що відомо про МРК "Циклон"

"Циклон" – новий російський ракетний корабель проєкту 22800. Був збудований на суднобудівному заводі "Залив" в окупованій Керчі, закладений 2016 року, спущений на воду 2020-го. Ще у липні 2023 року окупанти в Керчі "урочисто" прийняли його до складу ВМФ Росії.

Що кажуть у Силах оборони Півдня

Речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук у коментарі 24 Каналу пояснив, що станом на зараз інформацію стосовно потоплення МРК "Циклон" перевіряють, усі деталі щодо цього питання з'ясовують.

Подробиці буде оприлюднено згодом. Зауважимо, що OSINT-розслідувачі CyberBoroshno вказали, що на супутникових знімках за 17 травня "Циклон" стояв на 200 метрів східніше "Ковровця".