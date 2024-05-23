Корабель був потоплений внаслідок ракетного удару по Севастополю в ніч на 19 травня. Російський флот отримав "Циклон" влітку 2023 року.

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Затоплення корабля

Розслідувачі повідомили, що отримали фотографію з Севастополя, на якій видно щоглу, що стирчить з води. Порівнявши її з довідковими фотографіями, розслідувачі дійшли висновку, що вона належить саме "Циклону".

У матеріалі CIT не повідомляється, які пошкодження зазнав корабель і чи підлягає він відновленню.

21 травня український проект "КіберБорошно" виявив на супутникових знімках з порту рятувальний катер проєкту 23370, призначений для виконання підводно-технічних робіт,

– йдеться у матеріалі.

Російський флот очікувано про втрату корабля не повідомляв. Також невідомо, чи перебували на борту члени екіпажу та чи були серед них втрати.

Варто зазначити, що саме фото у CIT не опублікували з міркувань безпеки та зазначили, що в Криму ситуація для опозиційних активістів "особливо складна".

"Циклон" – малий ракетний корабель проєкту "Каракурт", один з найсучасніших у російському флоті. Кораблі проєкту озброєні крилатими ракетами "Калібр" та артилерійською установкою АК-176. На "Циклоні" було встановлено ракетно-гарматний зенітний комплекс "Панцир". Штатний екіпаж – 39 осіб.

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