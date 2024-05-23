Корабль был потоплен в результате ракетного удара по Севастополю в ночь на 19 мая. Российский флот получил "Циклон" летом 2023 года.

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Затопление корабля

Расследователи сообщили, что получили фотографию из Севастополя, на которой видно торчащую из воды мачту. Сравнив ее со справочными фотографиями, расследователи пришли к выводу, что она принадлежит именно "Циклону".

В материале CIT не сообщается, какие повреждения получил корабль и подлежит ли он восстановлению.

21 мая украинский проект "КиберБорошно" обнаружил на спутниковых снимках из порта спасательный катер проекта 23370, который предназначен для выполнения подводно-технических работ,

– говорится в материале.

Российский флот ожидаемо о потере корабля не сообщал. Также неизвестно, находились ли на борту члены экипажа и были ли среди них потери.

Стоит отметить, что фото в CIT не опубликовали из соображений безопасности и отметили, что в Крыму ситуация для оппозиционных активистов "особенно сложная".

"Циклон" – малый ракетный корабль проекта "Каракурт", один из самых современных в российском флоте. Корабли проекта вооружены крылатыми ракетами "Калибр" и артиллерийской установкой АК-176. На "Циклоне" был установлен ракетно-пушечный зенитный комплекс "Панцирь". Штатный экипаж – 39 человек.

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