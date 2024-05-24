Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. Декілька ключових державних діячів Сполучених Штатів Америки висловили думку щодо надання Україні дозволу на удари по території країни-агресора американською зброєю. Втім, наразі одностайного позитивного рішення, на жаль, немає.

Важливо Рішення в процесі: що змусить США дозволити Україні бити по Росії

Процес запущений

Міністр оборон США Ллойд Остін 20 травня на пресконференції за підсумками 22-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" висловили очікування, що Україна не застосовуватиме зброю за межами країни.

"На мою думку, вони (українці – 24 Канал) повинні зосередитись на ближньому бою і переконатись, що вони вражають ті цілі, які матимуть успіх у ближньому бою. Ви знаєте, що наша позиція була такою і раніше, і такою залишиться моя думка і в майбутньому", – наголосив глава Пентагону.

Зверніть увагу! Ллойд Остін скептично ставився до атак України на російські нафтопереробні заводи. Він порадив українцям зосередитись на інших цілях. Мовляв, удари по НПЗ можуть впливати на глобальну енергетичну ситуацію.

У відповідь на досить категоричну заяву Остіна група конгресменів США звернулась до американського міністра оборони з закликом дозволити використовувати західне озброєння для ударів по території ворожої країни. Варто зазначити, що ця група складається з 16 конгресменів, з яких половина республіканців й половина демократів. Тобто, це двопартійна ініціатива.

Відповідний лист був розміщений 21 травня на сторінці комітету з розвідки Палати представників США у мережі Х.

Ми повинні бути раді й сподіватися, що Конгрес почне за це голосувати. Тоді у росіян усе "палатиме". Я маю на увазі, у ментальному сенсі,

– зазначив Шейтельман.

Водночас спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що Україні потрібно дозволити вести війну з країною-агресоркою так, як ми вважаємо за потрібне. Адже спроба контролювати зусилля на мікрорівні не дуже хороша ідея.

"Ймовірно, він (Джонсон – 24 Канал) розуміє, що ситуація безвихідна, адже для того, щоб зараз захистити Харківщину та Сумщину від російських атак, ми повинні бити по військах ворога, які стоять по той бік нашого кордону", – додав політтехнолог.

Що кажуть у США та світі про удари по Росії