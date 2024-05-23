Зокрема, подають надію заяви державного секретаря США Ентоні Блінкена та спікера Палати представників Майка Джонсона. В етері 24 Каналу політолог, проректор Українського католицького університету, експерт-міжнародник Дмитро Шеренговський сказав, за якої умови США можуть схвалити атаки по Росії американською зброєю.

Читайте також У США відреагували на заяву Британії щодо передачі китайської летальної зброї Росії

"Рішення ще в повітрі"

На думку експерт-міжнародник, зараз все йде до того, що скептична позиція Сполучених Штатів зміниться. Однак багато залежатиме від того, як розвертатиметься літня кампанія, як Збройні Сили України зможуть втримувати фронт та користуватимуться, зокрема американською зброєю.

У Конгресі все змішалося і кожен депутат має свою думку, але факт залишається фактом – жодних обмежень Конгрес не накладав. Тут ми стикаємося з позицією Білого дому, коли радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван дотримується своєї ідеї контрольованої ескалації,

– мовив Шеренговський.

Станом на зараз у Білому домі ще немає ухваленого рішення, тому позиція навіть Ентоні Блінкена достатньо плаваюча. Однак західні журналісти пишуть про те, що під час нещодавнього візиту до Києва його позиція змінилася і він уже більше підтримує той крок, щоб дозволити Україні завдавати ударів принаймні по прикордонних російських територіях.

Я думаю, що ми можемо цілком довіряти таким заявам. Судячи з офіційних заяв можна зрозуміти, що рішення ще в повітрі, його ще немає на столі Білого дому. Однак держсекретар виступає за, так само як частина Пентагону,

– додав експерт-міжнародник.

Найімовірніше, відкритої позиції не буде, але буде м'яка завуальована форма.

Позиція американських політиків поступово змінюється

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що США все ж таки мають дозволити українцям вести війну з Росією так, як вони вважають за потрібне. За його словами, спроби контролювати зусилля України "на мікрорівні" – це "не дуже хороша політика" для США.

Ми бачили еволюцію зміни його позиції та думок. Думаю, що ми будемо чути від нього ще більше заяв на користь України. Він явно перетворюється в одного з таких, хто підтримує Україну і його позиція є достатньо чіткою,

– наголосив Шеренговський.

Він додав, що поки не складуться всі пазли, поки з боку адміністрації Байдена не звучатиме чітких сигналів, поки Пентагон не дасть чіткого сигналу, найближчий час ми бачитимемо такі ігри.

Дозвіл на удари американською зброєю по Росії: останні новини