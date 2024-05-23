США не мають інформації щодо прямих поставок зброї з Китаю до Росії. Однак цю інформацію ще уточнять з британською стороною.

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"З нетерпінням" чекають розмови

За словами радника Білого дому з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, у 2022 році він стояв за трибуною і говорив про занепокоєння, що Китай може надати Росії пряму летальну допомогу.

Ми не побачили цього у 2022 році, ми не побачили цього у 2023 році, і ми не бачили цього й досі,

– зазначив він.

Салліван підкреслив, що "з нетерпінням чекає" розмови з британською стороною, щоби переконатися, що вони мають "спільну операційну картину". За його словами, він хотів би зрозуміти, що саме має на увазі глава Міноборони Великої Британії.

Що сказав Грант Шеппс