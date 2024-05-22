Міністр оборони Великої Британії заявив, що летальна вже або є, або буде надходити. Грант Шеппс пояснив, звідки в нього така інформація.
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Що відомо про летальну зброю від Китаю Росії
Журналісти написали, що на конференції у Лондоні міністр заявив, що американська та британська оборонна розвідка має докази того, що "летальна допомога зараз надходить або буде надходити з Китаю в Росію та в Україну". Він також додав, що переконаний – це важлива подія. Міністр не навів докази своїх слів.
Ми маємо бути стурбовані цим, тому що на початку цієї війни (Росії з Україною – 24 Канал) Китай хотів представити себе як країна, яка має пом'якшувальний вплив на президента Росії Владіміра Путіна,
– заявив політик.
До речі, раніше видання PAMedia писало, що міністр на конференції з безпеки казав: "Американська та британська розвідка оприлюднять відомості про те, що з Китаю в Росію, а далі в Україну, надходить летальна допомога".
Путін літав у Китай
- Російський диктатор Владімір Путін 16 травня літав у Китай для неформальних переговорів" з Сі Цзіньпіном.
- Путін заявив, що вдалося напрацювати "солідний багаж практичного співробітництва", а Китай нібито є головним партнером Росії.
- Також диктор сказав, що нібито росіяни та китайці є "братами" та Китай й Росія "виступають одним з головних стабілізаційних факторів на міжнародній арені".
- На початку квітня речник МЗС Китаю Ван Веньбінь запевняв, що вони не беруть участі "в конфлікті" та ніколи не передавали жодній стороні, що воює, зброю чи військове обладнання. Пекін нібито не прагне і не шукає вигоди від російсько-українського "конфлікту". Саме "конфліктом" речник називав війну Росії з Україною.